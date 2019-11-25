Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС

Команды встретились в рамках Единой лиги. Матч завершился со счетом 98:80.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Баскетбольный «Зенит» и казанский УНИКС сыграли в рамках регулярного чемпионата Единой лиши ВТБ. Болельщики сильно переживали, но зря – встреча завершилась со счетом 98:80.

Напоминаем, что на поле после долгого времени вернулись капитан команды Евгений Воронов, а Матеуш Понитка. В следующий раз «Зенит» выйдет на паркет против «Реала» на «Сибур Арене» уже 29 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Плаза оправдал своих подопечных после поражения от «Астаны». Матч завершился со счетом 108:109 – петербуржцам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы победить.