В Украине чиновнику досталось из-за Газманова

Мужчина попросил посетителей ночного клуба выключить песню, за что его избили.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем рассказал заместитель мэра Славянска Андрей Рубан на своем Facebook. Он отметил, что пришел в ночной клуб, где неожиданно заиграла песня Олега Газманова. Это не понравилось чиновнику, который попросил диджея больше не включать песни российского исполнителя. Требования не были услышаны – спустя какое-то время включили еще одну композицию под названием «Офицеры, россияне».

Возмущения заместителя мэра довели посетителей клуба до крайности – они якобы его «выволокли на улице без верхней одежды» и побили.

Рубан отметил, что не против русскоязычных песен, но не хочет слышать пророссийские тексты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ростовский военнослужащий задержан ФСБ по подозрению в шпионаже на Украину. В городе Аксай Ростовской области сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Южного военного округа, подозреваемого в государственной измене.