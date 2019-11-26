Экипаж МКС встретит Новый год без черной икры

Космонавты на МКС встретит Новый год без традиционной черной икры, потому что она не вошла в состав грузов транспортного корабля «Прогресс МС-13».

Почему традиционную черную икру исключили из списка – неизвестно.

«В списке грузов этого корабля икры нет», — сказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), где формируют рационы для космонавтов, Александр Агуреев, сообщает РИА «Новости».

При этом так называемый набор психологической поддержки оливки и маслины, фисташки, сушеная клюква, мед, шоколад, набор конфет, а также консервированные томаты и сладкий перец, свежие яблоки, грейпфруты, хрен, лук и чеснок.

Ранее gazeta.spb.ru российские космонавты рассказали, что редко видят сны. Они заверили, что это происходит из-за усталости, так как работать приходится много. Экипаж Международной космической станции вышел на прямую связь во время презентации нового проекта. Со слов Олега Скрипочка, как во время полета, так и дома сновидения он видит довольно редко.