В Кудрово проектируют новые развязки

В Кудрово проектируют новые развязки
Порядок строительства определили. Фото:pixabay.com

Проект по строительству новой развязки в Кудрово в Ленинградской области будет утвержден весной 2020 года.

Данная дорога соединит Кудрово с Мурманским шоссе, будет сделан съезд рядом ТЦ «Мега». Сама же дорога появится в створе Центральной улицы.

В 2018 году Ленобласть получила принципиальное согласие на продление Центральной улицы Кудрово к Мурманскому шоссе от «Росавтодора».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные стреляли по окнам из травматического оружия. Это произошло 23 ноября, на улице Столичной в Кудрово. Злоумышленники повредили окна на лоджии в одной из квартир жилого дома.

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