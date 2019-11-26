В Кудрово проектируют новые развязки

Проект по строительству новой развязки в Кудрово в Ленинградской области будет утвержден весной 2020 года.

Данная дорога соединит Кудрово с Мурманским шоссе, будет сделан съезд рядом ТЦ «Мега». Сама же дорога появится в створе Центральной улицы.

В 2018 году Ленобласть получила принципиальное согласие на продление Центральной улицы Кудрово к Мурманскому шоссе от «Росавтодора».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные стреляли по окнам из травматического оружия. Это произошло 23 ноября, на улице Столичной в Кудрово. Злоумышленники повредили окна на лоджии в одной из квартир жилого дома.