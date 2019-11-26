Валерий Пикалев возглавит администрацию губернатора Петербурга

Пост руководителя администрации губернатора Петербурга, после ухода в полпредство по СЗФО Любови Совершаевой, займет Валерий Пикалев.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на слова представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестерикова, кандидатуры вице-губернаторов Ирины Потехиной и Валерия Пикалева внесли в парламент в понедельник, 25 ноября. Их рассмотрят в ходе планерного заседания 27 ноября.

Как рассказал Шестериков, Пикалев займет должность Любови Совершаевой, которая вернется в полпредство президента России по СЗФО. Потехина займется молодежной политикой, образованием и вопросами медиасферы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что политолог объяснил уход Совершаевой и приход Потехиной в Смольный. Переход Совершаевой в правительство был продиктован приближением крупнейшего события СЗФО в политическом сезоне — выборами губернатора Петербурга.