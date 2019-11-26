Суд распустил избирком МО «Коломяги»

Такое решение было принято из-за того, что во время предвыборной компании там отказались регистрировать кандидата.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Городской суд принял решение о роспуске избирательной комиссии муниципального образования «Коломяги». Дело в том, что там не захотели регистрировать кандидата от «Справедливой России» Сергея Максимова, так как он неправильно указал название своего работодателя. Он должен был написать некоторые слова прописными буквами, а некоторые, наоборот, строчными.

Максимов обратился в Горизбирком и смог добиться справедливости и принять участие в предвыборной гонке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Горизбиркоме поднимут вопрос о расформировании четырех ИКМО. Речь идет о ИКМО «Екатерингофский», «Коломяги», «Сергиевское» и «Семеновское», которые отказались исполнить решение Горизбиркома.