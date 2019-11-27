Юрист обнаружила фальсификации в списке убитых на Майдане

Юрист обнаружила фальсификации в списке убитых на Майдане
Елена Лукаш обнаружила ошибки в списке "Небесной сотни". Фото: pixabay

Юрист и экс-министр Кабмина Украины Елена Лукаш обнаружила в списке «Небесной сотни» лишние фамилии. В список входят имена погибших на Майдане в 2014 году от действий украинских силовиков.

Как написала в своем блоге на портале «Страна.ua» Елена Лукаш, она провела расследование и обнаружила ошибки в списке «Небесной сотни». Юрист изучила причины их гибели и сформировала четыре группы из списка погибших.

Согласно ее данным, в список занесены имена 24-х человек, гибель которых не была связана с огнестрельными ранениями. Она подчеркнула, что эти люди скончались из-за проблем со здоровьем или других причин. Кроме того, еще четверо из списка не имеют связи с Майданом.

По информации Лукаш, от огнестрельных ранений погибли 69 человек из «Небесной сотни», и еще восемь умерли из-за полученных на Майдане травм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эдуард Матюха, бывший народный мэр крупного донбасского города Горловка, оказался сотрудником управление разведки Минобороны Украины..

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