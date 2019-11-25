Бывший народный мэр Горловки в ДНР оказался украинским шпионом

Эдуард Матюха, бывший народный мэр крупного донбасского города Горловка, оказался сотрудником управление разведки Минобороны Украины.

Как рассказал Матюха в эфире телеканала «ТСН», в течение последних пяти лет он разжигал конфликты между ополченцами, занимаясь провокациями в «оккупации». Он добавил, что все это время он поставлял украинскому правительству много ценной информации. Ему удалось уехать с территории Донецкой народной республики при помощи спецслужб.

Матюху выбрали «народным мэром» Горловки весной 2014 года. Роль мэра он исполнял в течение месяца, после чего занял пост первого секретаря горловского комитета «Компартии ДНР».

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