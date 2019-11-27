Жители Луги потратили 1,5 тысячи рублей с найденной карты

Жители Луги потратили 1,5 тысячи рублей с найденной карты
Известно, что женщина потеряла банковскую карточку на улице Тоси Петровой. Фото: pixabay

Полиция задержала двоих безработных жителей Луги в Ленинградской области. Их подозревают в краже денег с банковской карты, которую они нашли на улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы обратился мужчина и рассказал, что его жена потеряла карту, а после этого с нее списали средства, о чем женщину уведомили по СМС. Известно, что женщина потеряла банковскую карточку на улице Тоси Петровой.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса «кража». Злоумышленников ужалось поймать спустя неделю, 26 ноября. Ими оказались двое местных жителей, у которых нет постоянной работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у банковских мошенников в Петербурге изъяли 38 млн рублей. Суд установил, что ответчики осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии.

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