Матч «Зенит» — «Спартак» рассудит бригада Виталия Мешкова

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» обслужит бригада Виталия Мешкова.

Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Четвертым судьей назначен Павел Кукуян. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Главный судья VAR — Михаил Вилков.

Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря. Начало в 19:00 мск.

Отметим, что «Матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая начнется в 19:00 мск. Посмотреть матч между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики смогут на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» сейчас занимают третье место в группе. Продолжить выступление в Лиге чемпионов поможет команде победа над французским «Лионом» ближайшей весной.