Путин наградил Ротенберга орденом в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 ноября вручил награды в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге.

Ордена Александра Невского, в частности, был удостоен генеральный директор общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» Борис Ротенберг,

Президенту компании «Канда Сэйсакусё» Нобуюки Асаи, члену Совета ветеранов клуба «Турбостроитель» Николай Кононов и Валентин Степанов и другим были вручены ордены Дружбы, пишет «Интерфакс».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени были отмечены тренер Татьяна Иванова и спортсмен-инструктор Тагир Хайбулаев. Еще ряд деятелей получили звание «Заслуженный работник физической культуры России».

Напомним, Владимир Путин в юности занимался дзюдо и самбо в клубе «Турбостроитель». Его тренером в течение одиннадцати лет был Анатолий Рахлин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин присудил совладельцу сети гипермаркетов «Максидом» Александру Евневичу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.