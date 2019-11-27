Жительница Петербурга незаконно прописала у себя мигрантов

Житель Петербурга за деньги прописал у себя семь иностранных граждан.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, 44-летняя местная жительница обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Женщина совершила фиктивную постановку на миграционный учет семи иностранных граждан по месту своего жительства в пос. Металлострой на ул. Садовая, за что получила семь тыс. рублей. Дело направлено в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники прокуратуры Колпинского района проверили кафе «Шашлык Хаус» по улице Ремизова на соблюдение закона. Оказалось, что нелегалы, работающие в кафе, продавали нелицензионный алкоголь