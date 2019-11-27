Бывшая жена Никиты Зайцева заявила о похищении детей

Она убеждена, что в происходящем замешан хоккеист и его родственники.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на бывшую супругу защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргариту. Она подала заявление в полицию после пропажи ее детей. Женщина подозревает, что виновны в инциденте муж и его близкие. Уточняется, что с детьми гуляла няня, когда к ней подбежали неизвестные люди и отняли их.

Никита Зайцев уже улетел из Канады в Москву, чтобы разобраться в ситуации.

Напоминаем, что хоккеист и его экс-супруга состояли в браке несколько лет, у них родились две девочки. Пара развелась и Маргарита потребовала третье дохода Никиты Зайцева – он зарабатывает 4,5 миллиона долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пропал 12-летний школьник. Он ушел из дома после ссоры с учителем.