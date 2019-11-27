СКА разгромил «Сочи». Это седьмая победа подряд

СКА разгромил &#171;Сочи&#187;. Это седьмая победа подряд
Фото: https://twitter.com/hcSKA

Петербургская команда в последнее время радует своих болельщиков – который матч подряд завершается успешно для армейцев с Невы.

Встреча СКА и «Сочи» состоялась в Ледовом дворце в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первую шайбу забил Ярно Коскиранта, который открыл счет на 17-й минуте. Затем отличился Сергей Шмелев из «Сочи», но на его «гол» пришлась еще одна успешная атака ворот со стороны СКА – автором второй заброшенной шайбы стал Андрей Кузьменко, а третьей – снова Яно Коскиранта. Несмотря на то, что соперники пытались бороться до конца, им удалось заработать только два очка, а армейцам с Невы – четыре.

Напоминаем, что это седьмая победа СКА подряд – благодаря этому команде удается занимать второе место в Западной конференции. От лидерств петербуржцев отделяет два балла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за СКА в матче с «Сочи» дебютирует 17-летний вратарь-вундеркинд.

ска сочи
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СКА разгромил «Сочи». Это седьмая победа подряд
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