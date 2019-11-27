Путин просит россиян не думать слишком много об Украине

Президент хочет, чтобы люди беспокоились о себе, а не о другой стране.

Об этом стало известно 27 ноября. Президент России Владимир Путин приезжал в Санкт-Петербург, в том числе чтобы принять участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину. На мероприятии собралось множество людей, которые хотели пообщаться с президентом. Один из петербуржцев решил поговорить с политиком об Украине. Владимир Путин внимательно выслушал собеседника, а потом заявил, что не нужно думать об Украине, «надо и о себе подумать».

Напоминаем, что многие высказывают мнение о том, что в российских СМИ слишком часто пишут об Украине, зато не освещают жизнь страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин обнял заплакавшую пенсионерку в Петербурге. Увидев слезы пожилой женщины, Путин вернулся, выслушал проблему, связанную с ее дочерью и обнял.