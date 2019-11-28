МВД: Погибший на «Кушелевке» мужчина был в наушниках

МВД: Погибший на &#171;Кушелевке&#187; мужчина был в наушниках
Фото: https://vk.com/spb_today

Он переходил дорогу, слушая музыку, и поэтому не услышал приближающуюся электричку.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Подробностями инцидента поделились в УТ МВД России по СЗФО. В сообщении сказано, что мужчина 1980 года рождения переходил железнодорожные пути на станции «Кушелевка» в 7:15 утра. Из-за того, что он был в наушниках, шум приближающегося состава его не напугал. Мужчина угодил под колеса электрички, получил серьезные травмы и скончался на месте.

«Машинист подвижного состава подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось»,

— уверяют в пресс-службе.

Напоминаем, что о бездыханном теле на путях также рассказывали очевидцы в социальных сетях. Они уверяют, что иногда и без наушников не слышно, как «подкрадывается» электричка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининском районе автомобиль наехал на подростка.

кушелевка электричка
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