МВД: Погибший на «Кушелевке» мужчина был в наушниках

Он переходил дорогу, слушая музыку, и поэтому не услышал приближающуюся электричку.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Подробностями инцидента поделились в УТ МВД России по СЗФО. В сообщении сказано, что мужчина 1980 года рождения переходил железнодорожные пути на станции «Кушелевка» в 7:15 утра. Из-за того, что он был в наушниках, шум приближающегося состава его не напугал. Мужчина угодил под колеса электрички, получил серьезные травмы и скончался на месте.

«Машинист подвижного состава подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось»,

— уверяют в пресс-службе.

Напоминаем, что о бездыханном теле на путях также рассказывали очевидцы в социальных сетях. Они уверяют, что иногда и без наушников не слышно, как «подкрадывается» электричка.

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