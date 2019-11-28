Боярский прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы

Актер Михаил Боярский заявил, что не разделил критику нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы со стороны фанатов.

«Все сейчас спорят по поводу Дзюбы. Говорят, что он увалень, что у него техники нет. Но именно он, и только он, знает и занимает то место, чтобы забить. Нужно отдать должное Артему. А те, кто на него замахнулись неприличными словами, пусть язык свой проглотят и посмотрят, как играет Дзюба», — сказал Боярский.

Напомним, во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0) фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы.

Похожий инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции. Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.