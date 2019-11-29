Более 20 россиян все еще в больнице после ДТП в Доминикане

Всего в аварии пострадали 29 человек. Фото: pixabay

Всего в аварии пострадали 29 человек. Фото: pixabay

В доминиканской больнице продолжает оставаться 21 российский турист после аварии с грузовиком. Из них девять пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, сообщает туроператор Anex Tour, который был организатором поездки.

Семьи пострадавших, находящихся в палатах интенсивной терапии, вылетают в Доминикану, где им предоставят еду и жилье. Выписавшихся из больницы туристов разместили в гостинице, передает РИА Новости.

Туроператор отметил, что семеро пострадавших уже отправились в Россию, в скором времени из Доминиканы вылетят еще восемь туристов. Остальных отправят на родину группами, начиная с первых чисел декабря.

Также известно, что одной из наиболее тяжело пострадавших россиянок проведут операцию на позвоночнике.

ДТП произошло во вторник в Доминикане. Автобус, который перевозил 39 туристов из России, врезался в грузовик и перевернулся. Авария, к счастью, обошлась без погибших. Пострадали 27 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянке ампутировали руки после ДТП в Доминикане.