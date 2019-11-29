Названы победители международного конкурса оперных певцов в Петербурге

Торжественная церемония награждения лауреатов, а также гала-концерт состоится Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Торжественная церемония награждения лауреатов, а также гала-концерт состоится Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге прошел IX международный конкурс оперных певцов «Санкт-Петербург», в котором приняли участие более 160 исполнителей из 15 стран. Церемония награждения лауреатов пройдет в Государственной академической капелле Петербурга 30 ноября.

В 2019 году конкурс посвятили памяти народной артистки СССР профессора Петербургской консерватории Ирины Богачевой. Певцы исполнили романсы на стихи петербургских поэтов в первом туре, а в финале — оперную арию композитора, творившего на берегах Невы.

Так, обладателем первой премии конкурса стал стал бас Доржцэдэн Бат-Эрдэнэ из Монголии.

Вторую премию получили: Зубаренков Александр из Нижнего Новгорода, баритон Савченко Артем из Петербурга, сопрано Носырева Диана из Нового Уренгоя и меццо-сопрано Балданова Мария из Улан-Удэ.

Лауреатами третьей премии стали бас Севастьянов Сергей из Москвы и сопрано Снигирева Татьяна из Петербурга.

Торжественная церемония награждения лауреатов, а также гала-концерт состоится Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 30 ноября. Старт мероприятия в 19:00.

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