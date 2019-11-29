Баскетболисты «Зенита» проиграли «Реалу»

Матч завершился с большим отрывом – 71:86 в пользу мадридской команды.

Встреча состоялась 29 ноября на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге в рамках Евролиги. Ни один период, к разочарованию болельщиков, не завершился победой «Зенита». Это поражение стало для «сине-бело-голубых» девятым – всего позади 11 матчей. Сейчас баскетболисты занимаются 18-е место в турнирной таблице.

В нашей команде активнее всего очки приносили Густаво Айона и Евгений Воронов. Благодаря им «Зенит» заполучил 18 и 17 очков соответственно. У соперников отличились Факундо Кампассо и Габриэл Дек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что баскетбольный «Зенит» победил УНИКС. Баскетбольный «Зенит» и казанский УНИКС сыграли в рамках регулярного чемпионата Единой лиши ВТБ. Болельщики сильно переживали, но зря – встреча завершилась со счетом 98:80.