В ТРК «Лето» на Пулковском внезапно отключили свет

Посетители торгово-развлекательного комплекса «Лето» в Московском районе Петербурга рассказали о внезапном отключении электроэнергии в здании.

Днем в субботу, 30 ноября, петербуржцы рассказали об отключении электричества в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, ТРК был без света в течение короткого времени. Посетители продолжили шоппинг после возвращения света. Пока неизвестно, по какой причине это произошло.

В комментариях пользователи шутят, что про «темную субботу», наступившую после черной пятницы в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софьи Ковалевской отключили свет. Местный житель пишет, что лампочки не горят в поликлинике и кожно-венерологический диспансер.