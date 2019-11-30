В ТРК «Лето» на Пулковском внезапно отключили свет

В ТРК &#171;Лето&#187; на Пулковском внезапно отключили свет
ТРК "Лето" без света. Фото: vk.com/spb_today

Посетители торгово-развлекательного комплекса «Лето» в Московском районе Петербурга рассказали о внезапном отключении электроэнергии в здании.

Днем в субботу, 30 ноября, петербуржцы рассказали об отключении электричества в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, ТРК был без света в течение короткого времени. Посетители продолжили шоппинг после возвращения света. Пока неизвестно, по какой причине это произошло.

В комментариях пользователи шутят, что про «темную субботу», наступившую после черной пятницы в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софьи Ковалевской отключили свет. Местный житель пишет, что лампочки не горят в поликлинике и кожно-венерологический диспансер.

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