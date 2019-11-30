Город потратит 6,5 млн рублей на украшение Казанского собора к Новому Году

Световая инсталляция на Казанском соборе и гирлянды на деревьях обойдутся в почти 6,5 миллионов рублей. Конкурс на новогоднее оформление храма размещен на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступил Петербургский центр рекламы и праздничного оформления. С подрядчиком уже определились — работы по оформлению Казанского кафедрального собора к Новому году и рождеству выполнит компания «Ом-Консалтинг».

На фасаде одного из крупнейших соборов в Петербурге появится световая инсталляция, деревья рядом с собором украсят гирляндами, а перед соборам появится праздничная ель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодние огни на мостах Петербурга засияют 10 декабря. В Петербурге приступили к подключению новогодних украшений к электроснабжению. Первыми засияют гирлянды в Адмиралтейском районе.