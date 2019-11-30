«Теплосеть» завершила работы на трубопроводе на Космонавтов

&#171;Теплосеть&#187; завершила работы на трубопроводе на Космонавтов
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудники АО «Теплосеть» завершили сварочные работы на трубопроводе в Московском районе Петербурга, где произошла коммунальная авария в четверг, 30 ноября.

«В настоящий момент идёт процесс восстановления циркуляции и заполнения системы теплоснабжения водой», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе «Теплосети».

Специалисты заменили 4,5 метра ненадежного трубопровода и провели диагностику нового участка.

В «Теплосети» также напомнили, что в случае парения или вытекания горячей воды не следует пытаться пройти или проехать по затопленному участку. Необходимо следовать инструкциям специалистов или теплоэнергетиков и покинуть место происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жильцы домов на Космонавтов остались без отопления после прорыва трубы. Вода из лопнувшей трубы затопила двор одного из жилых домов. Жильцов перевели на резервную схему теплоснабжения, в домах есть горячая вода.

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«Теплосеть» завершила работы на трубопроводе на Космонавтов
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