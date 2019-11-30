В Петербурге арестовали шестерых фанатов, оскорбивших Дзюбу

Игра "Зенита" со "Спартаком" завершилась со счетом 2:0. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Игра "Зенита" со "Спартаком" завершилась со счетом 2:0. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во время матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» шестеро молодых людей стали выкрикивать нелестные комментарии в адрес Дзюбы. Их задержали сотрудники Центра «Э».

Инцидент произошел в субботу, 30 ноября. Команды играли на стадионе «Смена» на улице Верности. В ходе игры московские футболисты стали проигрывать сине-бело-голубым, что, вероятно, возмутило приехавших из столицы фанатов «Спартака».

Молодые люди начали громко выкрикивать обидные фразы, в частности, они назвали игрока российской сборной «кривоногим». Как пишет «Фонтанка», присутствовавшие на игре сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом незамедлительно отреагировали, усадив всех шестерых нарушителей порядка в машину. На данный момент они находятся в отделении полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты «Спартака» также высказались о жене главного тренера «Зенита-2», Владислава Радимова.