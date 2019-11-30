Пожарные потушили частный дом в Гатчинском районе

В деревне Чаща Гатчинского района сгорел частный дом на площади в 136 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

Экстренные службы получили информацию о возгорании в частном доме примерно в половину четвертого вечера в субботу, 30 ноября. На место происшествия выехала дежурная бригада противопожарной службы Ленобласти.

Огонь распространился по площади в 136 квадратных метров. Его потушили в начале шестого. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Причины пожара уточняются.

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