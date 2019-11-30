Пожарные потушили частный дом в Гатчинском районе

В деревне Чаща Гатчинского района сгорел частный дом на площади в 136 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
Экстренные службы получили информацию о возгорании в частном доме примерно в половину четвертого вечера в субботу, 30 ноября. На место происшествия выехала дежурная бригада противопожарной службы Ленобласти.
Огонь распространился по площади в 136 квадратных метров. Его потушили в начале шестого. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
Причины пожара уточняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое попали в больницу с отравлением угарным газом от горящего мусора в Петербурге. Медики госпитализировали троих жителей Петербурга, отравившихся угарным газом от горящего мусора на Выборгском шоссе.