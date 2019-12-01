С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов. Теперь эксплуатация автомобилей разрешается только с зимними шинами с 1 декабря. Также на весь зимний период запрещается использование автомобильных шин без «липучек» или шипов.

До 2 декабря каждый гражданин должен оплатить налоги за прошлый год, в том числе и транспортный налог.

С 1 декабря также расширили список продукции, который подлежит обязательной маркировке. Маркировка духов, фотокамер, некоторых предметов одежды, шин и постельного белья стала обязательной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Петербурге Водитель легкового автомобиля каршеринговой службы сбил женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Сведения о состоянии пешехода не приводятся.