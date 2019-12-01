В России число инфицированных ВИЧ превысило 1 миллион

В России число инфицированных ВИЧ превысило 1 миллион
От ВИЧ лечится половина больных. Фото:pixabay.com

За последние полгода число случаев инфицирования ВИЧ выросло. Число инфицированных составило 47 тысяч человек . На данный момент в России их количество составляет 1,06 миллионов человек.

Смертность от СПИДа растет, в прошлом году от этого заболевания умерло 37 тысяч человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.

Самое большое число инфицированных ВИЧ отмечается среди мужчин в возрасте 30-40 лет, а у женщин в 30-35 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры 29-летнего администратора бара в Петербурге украли более 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемые разыскиваются.

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