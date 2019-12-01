Петербуржец без комплексов устроил дефиле по КАД в майке и стрингах

Ему не помешали ни люди вокруг, ни мороз.

Все случилось еще 30 ноября. О странном мужчине рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели пешехода в шапке, шапке и черных стрингах на КАД. Он шел по тротуару как ни в чем ни бывало – ему был нипочем даже мороз. Пользователи считают, что мужчина проспорил и поэтому решился на такой поступок. Другие же убеждены, что он шел с распродажи во время «Черной пятницы».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что странная девушка бродит между машин на Дачном. Ей сигналят и пытаются убедить уйти на тротуар, но она лишь отмахивается и идет дальше. В какой-то момент она бросилась убегать – по предварительным данным, петербурженка не пострадала.