Дрозденко пообщался с жителями Сертолово

Губернатор Ленобласти приехал в город, где ему рассказали о строительстве жилых и социальных объектов, а также о благоустройстве.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в Instagram-аккаунте. Он отметил, что всегда рад помочь администрации, которая слышит местное население и делает все, чтобы людям было комфортно жить. При этом, заверил глава региона, в Сертолово тоже хватает проблем, но их будут решать.

Он пообещал, что уже в ближайшее время займутся реконструкцией Дома Офицеров, а также не забудут о строительстве школы на 600 мест. Дрозденко напомнил, что уже в мае откроется учебное заведение, где смогут учиться 825 человек.

В комментариях некоторые люди отметили, что не знали о встрече с губернатором.

«Никто не знал. Я, как один из активных жителей, который с удовольствием бы встретится лично с Вами, отложила бы все дела в воскресенье и пришла»,

— написала одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко наградил многодетных отцов и матерей Ленобласти.