Максим Галкин не хочет быть президентом, потому что боится расстрела

После того, как Владимир Зеленский занял пост главы Украины, многие начали присматриваться к кандидатуре Максима Галкина.

Максима Галкин выступил в Кремлевском дворце с юмористической программой. Запись концерта выложил Telegram-канал «Московские новости». Артист заявил, что многие его спрашивают, собирается ли он становиться президентом России. Он заверил, что никуда не собирается.

«У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации»,

— отшутился Максим Галкин.

Напоминаем, что артист не раз критично отзывался о властях – это тоже расценили как начало политической карьеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что концерты Максима Галкина отменяют после его слов о цензуре. Судя по Instagram-аккаунте Максима Галкина, с его концертами все не так уж плохо – недавно он поделился впечатления после посещения Брянска, Орла и Белгорода.