Концерты Максима Галкина отменяют после его слов о цензуре

В чем причина происходящего – можно только догадываться.

Об этом стало известно 14 ноября. Обо всем рассказал публицист Александр Невзоров, который порассуждал об инциденте в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он заявил, что некоторые выступления Максима Галкина были отменены. Ему кажется, что причина в высказываниях юмориста о цензуре на телевидении. Невзоров в них не видит ничего плохо и жалеет, что человека наказывают за мужество.

Судя по Instagram-аккаунте Максима Галкина, с его концертами все не так уж плохо – недавно он поделился впечатления после посещения Брянска, Орла и Белгорода.

Напоминаем, что артист заявил, что на телевидении есть запретные темы и это ему не нравится. Также Максиму Галкину не нравится, что во всех передачах постоянно говорят об Украине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Познер поддержал Галкина в высказывании о цензуре на ТВ. При этом телеведущий подчеркнул, что грешит этим не только Первый канал, но и другие СМИ.