«Дылда» обогнала «Джокера» в топе 50 фильмов года

&#171;Дылда&#187; обогнала &#171;Джокера&#187; в топе 50 фильмов года
Постер фильма "Дылда"

В список попал только одна российская кинолента. Она заняла 21-е место.

Топ 50 лучших фильмов 2019 года опубликовал Британский институт кино. Его опубликовали на сайте организации сегодня, 1 декабря. Первое место занял фильм «Сувенир», рассказывающий о взаимоотношениях девушки из богатой семьи с наркоманом. Второе место досталось «Паразитам» – корейская лента о семье, которая находится в бедственном положении и решает заработать нетривиальным способом. Тройку замкнул «Ирландец» – фильм, основанный на романе «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта.

В список также попал фильм российского режиссера Кантемира Балагова – «Дылда» оказалась на 21 месте, ленте удалось обогнать даже «Джокера».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фильм «Дылда» признан победителем Женевского кинофестиваля. «Дылда» стала победителем в категории полнометражных фильмов. Всего в конкурсной программе было представлено 55 картин, сообщается на сайте кинофестиваля.

дылда рейтинг фильм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на мигранта
Аллегрова ждет предложения руки и сердца от Баскова
«Дылда» обогнала «Джокера» в топе 50 фильмов года
В поселке Новоселье дотла сгорел автомобиль
Максим Галкин не хочет быть президентом, потому что боится расстрела
Жительница Волхова приютила мигрантов и была оштрафована
Дрозденко пообщался с жителями Сертолово
В Красном Селе толпа малышей гуляла по льду озера