«Дылда» обогнала «Джокера» в топе 50 фильмов года

В список попал только одна российская кинолента. Она заняла 21-е место.

Топ 50 лучших фильмов 2019 года опубликовал Британский институт кино. Его опубликовали на сайте организации сегодня, 1 декабря. Первое место занял фильм «Сувенир», рассказывающий о взаимоотношениях девушки из богатой семьи с наркоманом. Второе место досталось «Паразитам» – корейская лента о семье, которая находится в бедственном положении и решает заработать нетривиальным способом. Тройку замкнул «Ирландец» – фильм, основанный на романе «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта.

В список также попал фильм российского режиссера Кантемира Балагова – «Дылда» оказалась на 21 месте, ленте удалось обогнать даже «Джокера».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фильм «Дылда» признан победителем Женевского кинофестиваля. «Дылда» стала победителем в категории полнометражных фильмов. Всего в конкурсной программе было представлено 55 картин, сообщается на сайте кинофестиваля.