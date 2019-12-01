Аллегрова ждет предложения руки и сердца от Баскова

Певец отметил, что они замечательно смотрятся вместе.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Разговор запечатлели на видео и выложили в Instagram-аккаунте композитора Игоря Крутого. Николай Басков и Ирина Аллегрова поговорили о личной жизни: артиста отметила, что песня «Незаконченный роман» про них, а, значит, их отношения еще продолжаются. Певец не стал спорить и заявил, что считает их красивой парой. Аллегрова же на такие слова нашла что ответить.

«Так делай мне предложение!»

— потребовала она.

Напоминаем, что Николай Басков был женат только один раз. Затем он афишировал несколько своих романов, ни один из которых не закончился походом в ЗАГС. До 2018 года артист состоял в отношениях с моделью Викторией Лопыревой. Свободно ли сейчас его сердце – остается загадкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Басков и Крутой устроили потасовку после концерта в Минске. Что стало причиной – не уточняется. За дракой наблюдали звезды российской эстрады.