Басков и Крутой устроили потасовку после концерта в Минске

Что стало причиной – не уточняется. За дракой наблюдали звезды российской эстрады.

Видеозапись опубликовал Сергей Лазарев в своем Instagram-аккаунте. Все произошло 22 ноября в Минске после концерта Игоря Крутого, в рамках которого выступили несколько российский артистов – в том числе Николай Басков. За дракой на полу наблюдали Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Жасмин и Ани Лорак. Непонятно, всерьез ли рассорились певцы, а также не уточняется, что они не поделили. Слышно лишь, что Николай Басков кричит, что подарит Игорю Крутому что-то новое.

В какой-то момент артисты заметили, что их снимают – блондин попытался вырвать телефон из рук Сергея Лазарева.

Судя по всему, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Николай Басков удивился, когда узнал, что он стал одним из персонажей комиксов Marvel.