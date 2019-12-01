На Урале допросили мать-сектантку, которую подозревают в причастности к убийству сына

Женщина могла не участвовать в расправе над ребенком, но точно знала о происходящем.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем сообщает Ura.ru со ссылкой на источники. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемых в убийстве девятилетнего мальчика – среди них также оказалась мать ребенка. Она отметила, что пыталась оживить сына на протяжении двух дней, но у нее ничего не вышло, поэтому тело пришлось закопать в лесополосе. Когда следователи спросили, есть ли у женщины образование, она заверила, что учится у Бога и вообще не живет в этом мире.

Напоминаем, что об убийстве школьника стало известно 28 ноября. Его нашли с кляпом во рту. По предварительным данным, его мать состояла в секте и пыталась изгнать из него бесов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти укол стал причиной смерти ребенка.