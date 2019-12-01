На улицы Петербурга вышли полицейские из-за матча «Зенита» со «Спартаком»

До этого СМИ писали о массовом задержании болельщиков московской команды.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Об усилении из-за спортивного мероприятия сообщают петербуржцы, которые делятся информацией в социальных сетях. На Площади Восстания горожане увидели ОМОНовцвев и автозаки. Тем временем у «Газпром Арены» собираются болельщики, некоторые из них жгут дымовые шашки.

Напоминаем, что неизвестные болельщики «Спартака» публично оскорбляли Артема Дзюбу во время одного из матчей. Из-за этого произошел скандал – виновных обещали найти и наказать. Сам футболист отмечает, что предпочитает не обращать внимание на такие вещи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Спартака» прокомментировали массовые задержания болельщиков в Петербурге. Они отметили, что речь не идет о сотнях человек, но полицейские забирали всех – даже не агрессивных.