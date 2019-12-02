Петербург вошел в десятку регионов России по уровню зарплат

Северная столица оказалась в топе-10 российских регионов по уровню заработной платы. 12,5% петербургских сотрудников имеют зарплату более 100 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает РИА Новости, две российские столицы, Москва и Петербург, вошли в десятку регионов из-за их статуса финансовых центров, а также нахождения в них шта-квартир многих крупных компаний.

Лидерами рейтинга стали Чукотка, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область и Ненецкий АО. А последние места списка разделили Кабардино-Балкария, Адыгея, Псковская и Ивановская области, Орловская область, Дагестан и Мордовия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы российские регионы, где быстрее всего растут зарплаты. В этом году наиболее активный рост зарплаты наблюдался в Республике Тыва, где в период с августа по сентябрь рост зарплат составил 13%.