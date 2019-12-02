Жителям Ленобласти рассказали, где искать новогоднюю елку

Жителям Ленобласти рассказали, где искать новогоднюю елку
Ленинградцы могут получить бесплатную новогоднюю ель. Фото: pixabay

С первого дня зимы в Ленинградской области началась заготовка хвойных деревьев к новогодним праздникам. Местные жители смогут получить бесплатную елку вплоть до 10 января.

Как рассказали в областном комитете по природным ресурсам, с 1 декабря в Ленобласти началась заготовка елей, а также других хвойных деревьев к Новому году и Рождеству.

Чтобы получить бесплатное праздничное дерево, необходимо обратиться в ближайшее лесничество с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

На одного человека полагается только одно дерево высотой не более трех метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодние украшения в Петербурге начнут зажигать 29 ноября. Гирлянды и праздничные конструкции будут зажигаться поэтапно. До 20 декабря планируется организовать более 2,5 тыс. точек подключений.

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Жителям Ленобласти рассказали, где искать новогоднюю елку
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