В Ленобласти усилили контроль за уборкой снега

Профильные комитеты Ленобласти усилили контроль за уборкой снега. Для борьбы с последствиями снегопада у управляющих компаний Ленобласти есть более 300 единиц техники.

Кроме того, к работе привлекли около 2,8 тыс. дворников. Дорожные службы перешли в режим повышенной готовности. Для борьбы с наледью готовят солевые растворы.

За плохую уборку территорий ответственным лицам грозят штрафы, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленинградской области непогода стала причиной падения украшенного к Новому году праздничного дерева.