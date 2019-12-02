Полиция задержала мигрантов, вымогавших деньги у соотечественника в лесу

Петербургским правоохранителям удалось задержать подозреваемых в разбойном нападении, которые похитили приезжего из Узбекистана, отвезли его в лес с целью вымогательства, а после подвезли до метро.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в ноябре на улице Бухарестской. Тогда четверо мужчин насильно посадили в машину гражданина Узбекистана и отвезли в лес, где, угрожая оружием, заставили перевести 36 тысяч рублей на их банковскую карту. Затем пострадавшего довезли до станции метро «Ломоносовская».

Полицией задержаны четверо подозреваемых: трое приезжих из Узбекистана и один из Киргизии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти будут судить двух мигрантов, обвиняемых в избиении и изнасиловании пенсионерки.