Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили

Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.

Как рассказала жена Фернандо Риксена, усопшего кремировали.

«Урну с его прахом выдали лишь спустя шесть недель после смерти. Для меня это загадка, почему это происходит так долго. На следующей неделе я отправлюсь в Глазго, где родился Риксен, чтобы осуществить траурную процессию», — рассказала она, сообщает «СЭ».

Напомним, Фернандо Риксен скончался 18 сентября. Ему было 43 года. В разные годы играл за голландские клубы «Фортуна (Ситтард)», «Рода», «Минор» и другие. В составе «Зенита» Риксен выступал с 2007 по 2009 годы. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России и взял Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В последние годы Риксен страдал от тяжелой болезни. Осенью 2013-го ему был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Несмотря на это, игрок продолжил выступать на любительском уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге планируют организовать акцию памяти о бывшем полузащитнике команды Фернандо Риксене.