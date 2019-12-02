Движение по Косыгина ограничат до весны: ведутся строительные работы

Движение по Косыгина ограничат до весны: ведутся строительные работы
Они вступят в силу со 2 декабря. Фото:wikipedia.org

На Васильевском острове из-за строительства второго вестибюля станции метро «Василеостровская» введут новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции.

У дома № 38 на 10-11 линии со 2 по 7 декабря будут действовать ограничения движения в связи с бурением скважины. Также до 29 февраля 2020 года ограничат движение по проспекту Косыгина от проспекта Наставников до Белорусской улицы из-за прокладки канализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй вестибюль станции «Василеостровская» откроют до 2028 года.ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» проведет инженерно-геологические изыскания для строительства второго вестибюля станции «Василеостровская». Она будет открыта возле дома №37 по 10-й линии Васильевского острова.

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