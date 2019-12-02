Неизвестный напал на женщину с ножом в Петербурге

1 декабря в одну из городских больниц Санкт-Петербурга доставили 31-летнюю местную жительницу с ножевым ранением грудной клетки.

В полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный ударил женщину ножом, когда та возвращалась домой.

На данный момент преступника разыскивают.Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти утром 2 декабря столкнулись автомобили Volkswagen и Renault. В аварии пострадало три человека. ДТП произошло около 8:20 часов на 43 км а/д «Гатчина-Кипень-Осмино». Травмы получили водитель и два несовершеннолетних пассажира Renault. С места происшествия в состоянии средней степени тяжести госпитализировали женщину, а также двоих детей. На данный момент по факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.