Легковушку вынесло в кювет после ДТП на Ленинградском шоссе

Дорожное происшествие с участием автомобилей «Ниссан» и «Рено» произошло на Ленинградском шоссе в Курортном районе Петербурга.

Как сообщают водители в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», на заснеженной дороге произошло столкновение двух иномарок, в результате «Рено» оказался в кювете, а «Ниссан» смог затормозить на обочине. Судя по всему, водитель «Ниссана» не справился с управлением из-за метеорологических условий.

О пострадавших сообщений нет. Судя по фотографиям, опубликованным в группе, автомобили не получили серьезных повреждений. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заснеженном Ропшинском шоссе легковушка оказалась в кювете. Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента