Госавтоинспекция прогнозирует рост уровня смертности на дорогах

В российской Госавтоинспекции спрогнозировали увеличение смертельных ДТП на дорогах, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин, прокомментировав аварию с автобусом в Забайкалье.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Понарьина, на сегодняшний день с начала 2019 года в России произошло почти 150 тысяч дорожных происшествий, в которых погибли порядка 15 тысяч человек и около 160 тысяч человек пострадал. Замглавы ГИБДД отметил, что эти данные приблизительные, однако впоследствии, по его мнению будут увеличиваться.

«Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия», — добавил Понарьин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в снежные выходные в Петербурге произошло 688 ДТП. 26 из них пострадали люди. Травмы получили 30 человек, в том числе четыре ребенка. Смертельные аварии не зарегистрированы