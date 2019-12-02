Полицейские устроили засаду в Ленобласти на воров экскаватора

Полицейские устроили засаду в Ленобласти на воров экскаватора
Возбуждено уголовное дело.Фото:pixabay.com

29 ноября от механика строительной фирмы в полицию поступило сообщение о том, что в 19:43 со стройплощадки у дома №37 по Камышовой улице неизвестный украл экскаватор.

Полиции Санкт-Петербурга удалось найти подозреваемых. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеобналюдения и смогли отследить ход автомобиля. Экскаватор отвезли на Комендантский проспект и погрузили на эвакуатор. Транспортное средство обнаружили в поселке Никольское на Ульяновском шоссе.

Подозреваемый мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, они были вынуждены применить силу. Пострадавшего отправили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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