Полицейские устроили засаду в Ленобласти на воров экскаватора

29 ноября от механика строительной фирмы в полицию поступило сообщение о том, что в 19:43 со стройплощадки у дома №37 по Камышовой улице неизвестный украл экскаватор.
Полиции Санкт-Петербурга удалось найти подозреваемых. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеобналюдения и смогли отследить ход автомобиля. Экскаватор отвезли на Комендантский проспект и погрузили на эвакуатор. Транспортное средство обнаружили в поселке Никольское на Ульяновском шоссе.
Подозреваемый мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, они были вынуждены применить силу. Пострадавшего отправили в больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по благоустройству Петербурга закупил в пять раз больше соли, чем год назад. Меры направлены на предотвращение накатов на дорогах. Однако, такая борьба с гололедом имеет свои последствия.