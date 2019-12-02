Психологи рассказали, когда лучше наряжать елку

Психологи рассказали, когда лучше наряжать елку
Елка. Фото: Pixabay

Психологи советуют начать украшать елку в конце декабря. Украшать новогоднее дерево раньше не стоит, потому что за это время праздничная атмосфера может надоесть, и ощущение праздника исчезнет.

«Елку лучше наряжать в самый канун Нового года, создавая тем самым нужное предвкушение», — говорит психолог ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Наталья Болдырева, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она также отметила, что украшение дома лучше перенести на середину декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Петербурга пройдут традиционные новогодние гуляния. Невский проспект в 21:00 перекроют для проезда автомобилей. Метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва.

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Психологи рассказали, когда лучше наряжать елку