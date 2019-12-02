В Ленобласти в ходе диспансеризации выявили 56 тысяч заболеваний

Большую часть из них диагностировали на ранних стадиях.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Статистикой поделились на официальном сайте правительства Ленинградской области. За уходящий год диспансеризацию прошло в два раза больше людей, чем в 2018 году. Благодаря этому удалось выявить около 56 тысяч заболеваний – большая часть из них на ранней стадии, так что у пациентов есть все шансы вылечиться. Отмечается, что у многих ленинградцев обнаружили проблемы с системой кровообращения – таких оказалось 22 тысячи. Также в ходе диспансеризации у 739 пациентов нашли злокачественные опухоли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилым жителям Ленобласти помогают пройти диспансеризацию. В ближайшем будущем во всех районах Ленобласти появятся регулярные рейсы специальных микроавтобусов.