Пожилым жителям Ленобласти помогают пройти диспансеризацию

В рамках национального проекта «Старшее поколение» в Ленинградской области сотрудники социальных служб доставляют пенсионеров из отдаленных населенных пунктов в больницу Тихвина для прохождения диспансеризации.

В Тихвинской клинической межрайонной больнице имени Калмыкова пожилые жители Ленобласти смогут пройти профилактический осмотр. В ближайшем будущем во всех районах Ленобласти появятся регулярные рейсы специальных микроавтобусов.

Ожидается, что эти автобусы будут доставлять в медучреждения порядка 100 тысяч пенсионеров в год. Автобусы будут доставлять пожилых жителей деревень и сел согласно специальному графику, составленному Комитетами по здравоохранению и соцзащите населения области.

На закупку микроавтобусов из федерального бюджета было выделено почти 42 млн рублей. Помимо этого, из бюджета области выделили 9 млн рублей на специальное оборудование транспорта. В следующем году на обеспечение работы службы будет выделено 30 млн их регионального бюджета.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Минтруде сообщили о повышении пенсий с 2020 года.