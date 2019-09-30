В Министерстве труда сообщили о повышении пенсий с 2020 года

Пенсии вырастут с начала 2020 года. Фото: https://pixabay.com

Пенсии вырастут с начала 2020 года. Фото: https://pixabay.com

Информация об индексации пенсионных выплат россиянам появилась на сайте Минтруда. Повышение произойдет с 1 января следующего года.

Ожидаемый процент индексации составит 6,6%. Это почти в два раза больше предполагаемого уровня инфляции, который, вероятно, составит 3,8%.

Кроме того, в публикации сообщается о том, что проект закона о бюджете Пенсионного фонда одобрили в правительстве РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о словах Валентины Матвиенко, заявившей, что на сегодняшний день россияне не способны накопить пенсию, исходя лишь из собственных доходов. Так чиновница отреагировала на законопроект о ГПП — гарантированном пенсионном продукте. Он подразумевает добровольное присоединение жителей страны к накопительной системе, а также обеспечивает сохранность накоплений.